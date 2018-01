Guarani: Serão assume só na segunda O novo técnico do Guarani, José Carlos Serrão se apresentou oficialmente à imprensa na manhã desta quinta-feira no Estádio Brinco de Ouro. Ele não escondeu a empolgação pela oportunidade de trabalhar num clube de projeção, mas avisou que vai assumir, efetivamente, o cargo somente na segunda-feira, após o término do Campeonato Paulista. O presidente do Mogi Mirim, Wilson Fernandes de Barros, pediu aos dirigentes bugrinos para ficar o treinador até a última rodada do Campeonato Paulista, que se encerra no próximo domingo. Diante disso, Serrão comanda o Mogi na partida contra o São Paulo e Flamarion Nunes, auxiliar técnico, será o treinador bugrino no duelo com o Palmeiras, domingo, no Parque Antártica. O Guarani, agora de José Carlos Serrão, estréia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo dia 23, contra a Portuguesa, no Canindé. Serrão voltou a dizer que "esta é a grande chance da minha vida" e que pretende recolocar o Guarani na primeira divisão do futebol nacional. "Estou satisfeito por trabalhar num clube da tradição do Guarani. Nosso objetivo é recolocar o clube na primeira divisão. O Guarani é um clube grande e não pode ficar nesta na série B", discursou.