Guarani: Silva não foge da crise "Esta é a pior situação que enfrento, mas não sou de fugir". Com esta frase, o técnico Carlos Alberto Silva confirmou sua permanência no Guarani, depois da precoce eliminação da Copa do Brasil. Agora, a missão do time de Campinas, que não vence há quatro rodadas seguidas, é não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. A derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, na quinta-feira, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, confirmou a má fase que o time atravessa neste primeiro semestre. Humilhado depois de duas goleadas por quatro gols, contra o Rio Branco (4 a 0) e São Paulo (4 a 1), e desacreditado após o empate sem gols com a lanterna Matonense e a derrota nos pênaltis, o Guarani não pode mais perder pontos se quiser continuar na Série A-1. Apesar da pressão da torcida, que voltou a vaiar e xingar os jogadores após mais um resultado negativo, a comissão técnica, e principalmente Carlos Alberto Silva, continuam tendo total apoio da diretoria. "Quando disse que tinha colocado o cargo à disposição, esclareci que iria embora se estivesse atrapalhando. Como tenho apoio, vou até o fim para sair dessa", afirmou o treinador. O jogo de domingo é ainda mais importante e difícil para o time de Campinas, porque o adversário, Palmeiras, também está no desespero. O Guarani tem 14 pontos e divide a 10ª colocação com União São João, Internacional de Limeira e Mogi Mirim. O outro alviverde, porém, soma apenas 12 pontos e está a um ponto da lanterna do campeonato. Com relação ao time, o técnico ainda não decidiu o que fazer. Nos últimos jogos ele tentou de tudo em termos de esquema tático, variando o 3-5-2 e o 4-4-2, mas ambos não surtiram o resultado esperado, principalmente, na marcação.