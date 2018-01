Guarani só contratará com rigor O Guarani não vai abrir mão de contratar somente dentro de suas bases financeiras. Esta é a decisão da diretoria já comunicada à comissão técnica, depois de vários insucessos na busca de reforços para esta temporada. Na apresentação do elenco, nesta segunda-feira, o técnico Barbieri não recebeu nenhum reforço de peso. Resignado, Barbieri concorda com a posição da diretoria. Mas acredita que alguns jogadores ainda vão chegar no Brinco de Ouro nos próximos dias. "Existem algumas carências, mas temos que trabalhar dentro da nossa realidade. Para trazer jogadores de conhecimento duvidoso, então é preferível usar a garotada formada no clube", comentou. A ausência sentida na apresentação foi o volante Leandro Guerreiro. Segundo a direção do clube, o jogador justificou sua falta por causa de problemas familiares. Mas deve se apresentar nesta terça-feira. Os quatro contratados se apresentaram: o lateral direito Junior, o lateral-esquerdo Patrick e os meias argentinos Loscri e Liberman. O elenco fará exames médicos e físicos nesta terça-feira e na quarta-feira inicia pré-temporada em Serra Negra.