Guarani só empata e segue fora da zona de classificação da Série A-2

Mirassol e Guarani ficaram no empate sem gols, nesta quinta-feira, no estádio José de Campos Maia, na cidade de Mirassol (SP), no fechamento da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. Os dois times têm os mesmos 10 pontos, mas o mandante ocupa a oitava posição por ter mais vitórias: 3 a 2. O campineiro continua fora da zona de classificação, em 10.º lugar.

Como era esperado, o jogo foi bastante equilibrado. No primeiro tempo, os goleiros praticamente não foram exigidos. O Guarani perdeu o experiente meia Fumagalli com suspeita de fratura no punho esquerdo. No segundo tempo, o visitante tentou ser mais agressivo e até teve mais domínio de jogo. No entanto, não fez seu gol.

Este foi o terceiro empate do Guarani, que antes tinha ficado no 0 a 0 com o Bragantino, em Campinas, e no 1 a 1 com o Velo Clube, em Rio Claro (SP). Neste domingo eles voltam a campo, pela sétima rodada. O Mirassol vai sair diante do Votuporanguense, às 10 horas, enquanto que o Guarani vai receber o líder Batatais, no estádio Brinco de Ouro, a partir das 17 horas, no fechamento da rodada.