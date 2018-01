Guarani só paga quem renova contrato Ao contrário do que a diretoria tinha anunciado, vários jogadores do Guarani estão com salários atrasados. O fato estourou, nesta segunda-feira, com a denúncia do meia Harison, que ficou inconformado em ver um cheque sustado pelo clube. O valor não foi revelado, mas seria de R$ 25 mil, referente ao pagamento ainda do mês de novembro. "Passei apuros com minha família neste final de ano. Estou sem receber o mês de novembro e o 13º terceiro. O mês de dezembro, é claro, seria pago só em janeiro, mas como vou esperar receber isso agora?", desabafou o jogador, que continua em Belém (PA), onde moram seus familiares. O jogador garante que não pretende denegrir a imagem do clube, mas apenas defender seus direitos. Outros jogadores que deixaram o clube ou não renovaram contrato estariam em situação semelhante a de Harison. Ninguém, porém, se manifestou até agora. O presidente José Luiz Lourencetti não quis se pronunciar oficialmente sobre a polêmica. A história, porém, só reforça a queda de credibilidade do clube, rebaixado para a Série B do Brasileiro. Os dirigentes estão enfrentando dificuldades para renovar contratos e também para oferecer reforços ao técnico Jair Picerni. Entre os titulares, apenas o goleiro Jean aceitou continuar em 2005, mesmo assim por um alto salário: R$ 42 mil por mês. A apresentação dos jogadores está, por enquanto, marcada para dia 14 de janeiro. O plano inicial era começar o ano no dia 7 para exames médicos, com o início da pré-temporada a partir do dia 10, na cidade turística de Serra Negra (SP), mas tudo foi adiado.