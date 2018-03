Guarani sofre dois gols em um minuto e perde a primeira na Série A2

Fora de casa, o Guarani conheceu sua primeira derrota na Série A2 do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada, os comandados do técnico Ney da Matta foram derrotados pelo Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A derrota amarga derrubou o time campineiro para o oitavo lugar, com três pontos, empatado com outros cinco times, que também venceram um jogo. O Bragantino, por outro lado, é líder, com 100% de aproveitamento e seis pontos.

O detalhe é que o Guarani sofreu dois gols em um minuto. Aos 36 minutos, após cruzamento da esquerda, Adriano Paulista apareceu na segunda trave e mandou para o gol. Logo em seguida, em contra-ataque, Adriano Paulista acionou Anderson Ligeiro, que finalizou com precisão para o fundo das redes. O time de Campinas diminuiu aos 18 minutos do segundo tempo com Braian Samudio, criou outras chances, mas não chegou ao empate.

O Guarani volta a campo para enfrentar o São Caetano, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Neste sábado, o Bragantino recebe o Batatais às 16 horas, novamente no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.