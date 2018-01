Guarani sofre, mas vence o Juventude Num jogo sofrível, o Guarani venceu o Juventude, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Melhor para os campineiros que chegaram aos 43 pontos, deixando os gaúchos em situação delicada na tabela, em 22º lugar com 29 pontos e seriamente ameaçados pelo rebaixamento à Série B. O primeiro tempo foi de baixo nível técnico, com os dois times decepcionando totalmente ao pequeno público presente ao estádio. O Juventude pouco se importou com o péssimo futebol, porque estava somente interessado em garantir um ponto fora de casa para evitar a terceira derrota consecutiva - antes tinha perdido para Vitória, em Salvador, 3 a 0, e Goiás, 2 a 0, em Caxias. "Estamos jogando pelo resultado, não pelo bom futebol", comentou o técnico Raul Plassmann, durante o intervalo. Ele só não esperava que o Guarani voltasse diferente no segundo tempo, quando os garotos Dinelson e Simão entraram, respectivamente, nos lugares de Esquerdinha e Patrício. O time ganhou em velocidade e abriu o placar aos 8 minutos, com Dinelson. Após escanteio, a bola sobrou para o voleio do meia de apenas 17 anos. Inferiorizado no marcador, o Juventude ainda tentou o empate mas não mostrou nenhuma objetividade ofensiva. O pior é que o atacante Hugo, o melhor do time gaúcho, sentiu a inatividade de um mês e, cansado, foi substituído por Felipe. Do lado do Guarani, o técnico Barbieri deu mais sorte na entrada de Rafael Silva no lugar de Evandro Roncatto. O novo atacante deu mais dinâmica ao ataque, que criou boas chances para ampliar. O segundo gol, porém, saiu apenas aos 43 minutos, quando Rafel Silva fez jogada individual e Wagner apenas teve o trabalho de completar para as redes. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Internacional, sábado, dia 20, em Porto Alegre. O Juventude, em casa, tentará a reabilitação diante do Atlético-PR, domingo, em Caxias do Sul.