Guarani sofre, mas vence o Mogi O Guarani sofreu, mas derrotou o Mogi Mirim, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Com o resultado, o time de Campinas alcança os nove pontos ganhos e divide a segunda colocação com o Palmeiras, que folgou na rodada. O Guarani decide sua classificação para a segunda fase no próximo domingo, às 11 horas, no clássico da cidade diante da Ponte Preta, que já está desclassificada. O Mogi só tem um ponto e ocupa a lanterna do Grupo 1. O Guarani precisava da vitória e começou pressionando o já desclassificado Mogi Mirim. O desespero era evidente na equipe campineira, pois em menos de oito minutos o ataque já tinha ficado três vezes impedido. O Mogi respondeu com os contra-ataques, puxados pelo ala Alessandro. Mas a pressão do Guarani era intensa e o gol foi uma questão de tempo para sair. Aos 25 minutos, Esquerdinha arrancou pelo setor esquerdo e chutou cruzado para o gol, a bola ainda bateu em Ânderson antes de encontrar as redes. Foi o primeiro gol de Esquerdinha com a camisa do Guarani. O Mogi Mirim não tardou a responder e quatro minutos depois mandou uma bola na trave, com Cléber. Na segunda etapa o Guarani voltou com a mesma sede de gols, mas sem eficiência. Mas o Mogi voltou mais animado, com a entrada do meia Batista no lugar do lateral Doriva. A alteração deu certo, o time quase empatou aos 13 minutos com Cris chutando forte para a defesa de Jean. Paulão deu o primeiro chute com perigo pelo Guarani na segunda etapa, aos 27 minutos. Logo em seguida, o Guarani esboçou uma reação, Alexandre mandou uma bela cabeçada para o gol, mas o zagueiro Joel tirou em cima da linha. O segundo gol veio da mesma forma que o primeiro: sofrido e resvalado. Lúcio arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu forte. A bola desviou em Ânderson, novamente, e entrou para o gol, aos 38 minutos. A partir daí, o Guarani só administrou o resultado. Ficha Técnica: Guarani: Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gilson; Emerson, Leandro Guerreiro, Marquinhos e Esquerdinha (Alexandre); Rodrigão (Wágner) e Lúcio (Reinaldo). Técnico: Giba. Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Doriva (Batista), Anderson e Joel; Alessandro, Zé Luís, André Rosa (Maninho), Joilson e Cléber; Cris e Douglas. Técnico: Luís Carlos Winck. Gols: Esquerdinha aos 25 do primeiro tempo e Lúcio aos 38 minutos do segundo. Cartão amarelo: Patrício, Joel, Zé Luiz, Batatais e Joílson. Árbitro: Renato Aparecido Fazanaro Canadinho. Local: Estádio Brinco de Ouro.