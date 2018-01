Guarani sofre para colocar contas em dia com bloqueios judiciais

O ano nem bem terminou e o Guarani precisa se virar para manter as contas de 2017 em dia. Com as cotas da Federação Paulista de Futebol (FPF) bloqueadas pela Justiça do Trabalho, o time campineiro sofre para buscar receitas e manter os dias de paz pelos lados do Brinco de Ouro.

O bloqueio das contas, que giram em torno de 1 milhão de reais, foi comunicada pelo presidente do Guarani, Horley Senna, na tarde desta quarta-feira. Além do pagamento mensal de R$ 350 mil da Magnum direto para Justiça do Trabalho, em acordo pela alienação do Brinco de Ouro, o clube precisa enfrentar uma dívida trabalhista recente de R$ 25 milhões, que não faz parte do acordo da venda do estádio e está sendo negociada aos poucos.

Uma das alternativas para buscar receitas é a venda de percentuais de jogadores da base. Nesta quarta-feira, o São Paulo anunciou Gabriel Rodrigues, promessa da base bugrina. O acordo deve dar ao Guarani cerca de R$ 250 mil.

Gabriel Poveda, outra promessa da base, também está sendo negociado e deve render R$ 300 mil aos cofres bugrinos, valor também aquém da expectativa para o artilheiro paulista sub-20, com 23 gols.