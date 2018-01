Guarani soma mais um ponto em Criciúma O Guarani conseguiu seu primeiro ponto fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira, quando empatou por 1 a 1 com o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela nona rodada. O gol do time campineiro foi marcado pelo zagueiro Paulo André, que pouco antes da partida anunciou sua despedida do time campineiro (vai para o Atlético-PR). Douglas, de pênalti, descontou para os donos da casa. O resultado não foi o suficiente para tirar o Guarani da zona do rebaixamento. O time é o antepenúltimo, com nove pontos ganhos, subindo apenas uma posição. O Criciúma, com 10 pontos, se manteve na 16.ª colocação. O Guarani começou o jogo ignorando o fato de jogar fora de casa. No ataque, o time campineiro conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos, quando Paulo André completou de cabeça cobrança de escanteio. Foi o segundo gol do zagueiro na competição. Mas depois do gol, o Guarani começou a ceder algum espaço aos donos da casa. Depois de perder algumas chances o Criciúma acabou empatando o jogo aos 40 minutos. César derrubou Éder na área e o árbitro marcou pênalti. Douglas cobrou e definiu o placar do primeiro tempo. O segundo tempo do jogo foi marcado por muito gols perdidos, principalmente por parte dos donos da casa. No entanto, logo a um minuto o atacante Jonas desperdiçou grande chance, batendo para fora. Pelo lado do Criciúma, Éder foi quem perdeu as principais chances de desempatar. Na melhor delas, aos 23 minutos, acertou a trave. Rodrigo, aos 35, chutou para fora após rebote de Jean e decretou o empate no jogo. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Ituano, na outra sexta-feira, enquanto o Criciúma visita a Portuguesa, em São Paulo.