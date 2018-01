Guarani sonha com a Copa do Brasil Na esperança de voltar à Copa do Brasil, o Guarani acompanha nesta terça-feira à noite, no Rio, o julgamento em segunda instância no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) sobre os pontos e a vaga perdidos para o Vila Nova-GO. A reunião extraordinária para confirmar a volta do time paulista na terceira fase em dois confrontos com o Cruzeiro. A confiança dos advogados do clube é muito grande. A principal peça de defesa é um documento do próprio departamento técnico da CBF autorizando a utilização do volante Leandro Guerreiro no jogo do dia 26 de março, quando o Guarani venceu o time goiano, por 3 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O nome do jogador, porém, não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e o Vila Nova conseguiu vencer a primeira batalha jurídica por três votos a dois. O STJD optou por uma reunião extraordinária para evitar problemas futuros em relação aos novos confrontos. O primeiro jogo entre Guarani e Cruzeiro estava, inicialmente, marcado para dia 23, quarta-feira. Caso volte à competição, a direção do Guarani acredita que jogaria dia 1º de maio, feriado nacional. O Vila Nova, porém, trabalha somente com uma hipótese: a de pegar o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão. A delegação viaja nesta terça-feira para Belo Horizonte. Por enquanto, o Guarani trabalha pensando no seu próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, coincidentemente, diante do Cruzeiro, sábado, às 18 horas, em Campinas. Será a chance do time se recuperar de dois resultados negativos fora de casa, diante de Atlético Mineiro (3 a 2) e Criciúma (1 a 0). O Guarani soma seis pontos em cinco jogos.