Guarani sonha em escapar da Série B Mesmo com o comando de cinco técnicos diferentes, com a utilização de 52 jogadores, atrasos salariais e uma série intermináveis de erros de organização e planejamento durante a temporada, o Guarani ainda tem chances matemáticas de evitar o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Dentro da filosofia do técnico Jair Picerni de "trabalhar jogo a jogo", o time ainda vê esperanças no fim do túnel de permanecer na elite do futebol nacional. No momento, o Guarani é vice-lanterna, com 43 pontos, mas animado depois da grande atuação na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, sábado, em São Paulo. Picerni quer, inicialmente, se concentrar no próximo jogo, contra o Botafogo, em Niterói, sábado. Além disso, tem difundido no elenco que o time precisa mesmo de "quatro vitórias nas últimas quatro rodadas". Por isso, analisa também as chances de vencer os outros adversários. Além do confronto direto com o Botafogo, também ameaçado, o time campineiro ainda fará dois jogos em casa, onde, teoricamente, pode vencer o Figueirense, na 44ª rodada e depois o Grêmio, na última rodada, quando o time gaúcho já deverá matematicamente estar rebaixado. Neste meio, pela 45ª rodada, terá um jogo duro contra o Paysandu, em Belém. "Acho cedo para analisar os próximos jogos, por isso digo sempre que precisamos vencer", garante o técnico. Os jogadores se apresentaram no Brinco de Ouro nesta segunda-feira para treinos físicos. Dois desfalques são certos para o jogo em Niterói: o zagueiro Thiago, expulso, e o lateral-esquerdo Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seus lugares devem entrar, respectivamente, Nenê e Adílio.