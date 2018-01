Guarani sonha em ter Djalminha de volta Depois de vencer o dérbi no sábado por 2 a 0, o Guarani corre atrás de um sonho: contratar uma estrela. O meia Djalminha é mesmo a bola da vez e as negociações já foram iniciadas pela diretoria com o procurador do atleta, o empresário uruguaio Juan Figger. O jogador tem vínculo com o La Coruña, da Espanha, por mais dois anos, mas está emprestado ao Áustria Viena. "Eu ainda estou ligado ao clube espanhol, mas não sei o que pode acontecer", disse o meia que está passando alguns dias no Rio de Janeiro e nesta segunda-feira se reuniu com Figger. O negócio seria viabilizado com a participação direta da empresa patrocinadora do clube, a Medial Saúde.