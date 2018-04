Guarani sonha vencer fora de casa Vencer fora de casa. Este é o objetivo imposto pelo técnico Agnaldo Liz no Guarani para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma, quarta-feira, em Santa Catarina. Faltando 14 rodadas, o time campineiro ocupa a última posição na classificação, com apenas 30 pontos, e parece cada vez mais condenado ao rebaixamento para a Série B em 2004. As chances do Guarani cair, segundo o matemático Tristão Garcia, são de 78%, seguido pelo Paraná com 68%, Grêmio 62% e Botafogo 46%. O matemático também garante que o clube que chegar aos 52 pontos ganhos, estará fora da degola. Dentro deste raciocínio, o Guarani precisa ainda somar 22 pontos para escapar, o equivalente a sete vitórias e um empate. Se há algo positivo para o torcedor bugrino, o time não perde há três jogos, com uma vitória e dois empates, e ainda vai disputar sete jogos em casa e sete fora. "Às vezes a gente não vence em casa, mas vence fora de casa", diz Agnaldo Liz, mantendo seu discurso otimista. Isso depois do último tropeço em casa no empate de 1 a 1 com o Fluminense, num jogo que ficou com o sabor de derrota por ter o time carioca empatado aos 43 minutos do segundo tempo. Para enfrentar o Criciúma, o técnico terá o retorno do lateral-esquerdo Patrick, que cumpriu suspensão automática, no lugar do meia Valdeir, que atuou improvisado. Esta deve ser a única mudança no time, que manterá o esquema 4-4-2 e terá pela primeira vez o confronto com seu ex-técnico Lori Sandri, que perdeu os quatro jogos na direção do time catarinense. Os bugrinos realizaram um treino tático nesta tarde e devem apenas participar de um rachão nesta terça-feira cedo. Depois, haverá o embarque para Santa Catarina.