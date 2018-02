Guarani supera Batatais por 3 a 2 em jogo marcado por muita emoção

Em jogo marcado por muita emoção, o Guarani derrotou o Batatais pelo placar de 3 a 2, nesta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, e entrou na zona de classificação para as quartas de final. O goleiro Wallace, vítima fatal de um acidente de carro na semana passada, foi homenageado por todos que compareceram ao duelo.

Com o aval da Federação Paulista de Futebol (FPF), estava previsto uma paralisação para o 12.º minuto da partida para que todos pudessem aplaudir o ex-goleiro. Curiosamente, o primeiro gol do Guarani, marcado por Rondinelly, foi exatamente neste mesmo minuto, deixando a homenagem ainda mais bonita, com gritos de gol e de Walace eterno. O time campineiro, inclusive, aposentou, nesta temporada, o número 12. No intervalo, a camisa em uma moldura foi entregue à mãe do atleta.

Com a bola rolando, o Guarani foi superior, principalmente no primeiro tempo. Rondinelly marcou após receber belo passe de Lenon. O Batatais empatou aos 18 minutos. Felipe Heredia aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para o gol. Mas, no lance seguinte, o clube campineiro se colocou novamente na frente do placar com Bruno Mendes. O atacante recebeu dentro da área, tirou o goleiro Juninho e sozinho empurrou para as redes.

No segundo tempo, o Batatais esboçou uma pressão, mas viu um Guarani tranquilo no sistema defensivo e eficaz quando chegou ao ataque. O time campineiro ampliou aos 40 minutos com Dener, em cobrança de pênalti. Ainda deu tempo para o visitante diminuir aos 45 com Fabiano.

Com o resultado, o Guarani, com 100% de aproveitamento em Campinas, terminou o dia na provisória terceira colocação com nove pontos, a quatro do líder Oeste e ocasionou a terceira derrota seguida do Batatais - 11.º colocado com quatro.