Guarani tem 2 pré-convocados para Sub-20 Empolgados pela boa vitória sobre o Internacional-RS, até então líder do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Guarani receberam mais uma grande notícia esta semana. O lateral-direito Simão e o meia Reinaldo foram pré-convocados pelo técnico Valinhos para a disputa do Pan-Americano de São Domingos, na República Dominicana. Os dois aguardam agora a lista oficial dos escolhidos. ?Fiquei contente. Isso mostra que estão olhando nosso trabalho", disse Simão, lançado pelo gerente de Futebol Neto no time titular do time de Campinas, na vitória por 3 a 1 sobre o Vila Nova-GO pela Copa do Brasil, que teve os pontos retirados fora de campo. Festas à parte, o técnico Pepe segue preparando a equipe que enfrenta o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Estádio do Maracanã, no Rio. Para esta partida, a única alteração deve ser a entrada do lateral-esquerdo Alex, que cumpriu suspensão e tem volta garantida em lugar de Gilson.