Guarani tem chance de sair da lanterna O Guarani tem uma grande chance de sair da lanterna do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando enfrenta o Paraná, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Com 28 pontos, o time de Campinas está apenas 1 atrás do rival paranaense. "Esta pecha de lanterna é difícil de superar, mas só com vitórias vamos deixar isso para trás", disse o técnico Agnaldo Liz. "Nosso momento é delicado, mas não podemos ficar com medo de tudo." Com relação ao time, não há dúvida. O técnico Agnaldo Liz poderá contar com praticamente todos seus titulares. O único desfalque será o atacante Sandro Hiroshi, suspenso pelo terceiro amarelo. Ele será substituído por Valdir Papel. "O Sandro Hiroshi é um jogador velocista e vai nos fazer falta. Mas acredito que o Valdir Papel poderá fazer uma boa partida", explicou o treinador.