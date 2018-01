Guarani tem dois reforços para encarar a líder Portuguesa O zagueiro Danilo Silva e o meia Dimas, que cumpriram suspensão no jogo contra o Bandeirante, são os dois "reforços" do técnico Carbone para escalar o Guarani no jogo de domingo, contra a Portuguesa, no Brinco de Ouro, decisivo para o desafio de voltar à primeira divisão do Campeonato Paulista. Na segunda fase da Série A-2, a equipe soma apenas 2 pontos do Grupo 2, contra 6 da Portuguesa e 1 de São José e Bandeirante, que se enfrentam também domingo, no Vale do Paraíba. Danilo deve substituir Márcio Rocha, enquanto Dimas retoma a vaga ocupada por Lucas. Carbone lamentou o empate em casa com o Bandeirante por 0 a 0, na última quinta-feira, mas disse que o mau resultado não influenciará no rendimento da equipe diante da Lusa. O treinador aproveitou para pedir novamente o apoio da torcida - cerca de 10 mil pessoas foram ao Brinco de Ouro para o jogo desta quinta.