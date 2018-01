Guarani tem dois zagueiros vetados Os problemas na defesa do Guarani aumentaram para o jogo contra o Náutico, sexta-feira, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além do zagueiro Andrei que desfalcou o time no jogo contra a Portuguesa, na derrota por 1 a 0, o seu substituto naquela partida, João Leonardo, também ficará de fora. No treino desta terça-feira, em Paulínia (SP) - na região de Campinas - Andrei fez um teste físico, mas voltou a sentir as dores na coxa direita. Isso o incomoda desde a partida contra o Avaí, na última rodada da primeira fase. O jogador continuará em tratamento no departamento médico e espera voltar na terceira rodada da segunda fase, contra o Marília. Outro problema é a contusão de João Leonardo, que sofreu um entorse no tornozelo direito contra a Portuguesa. Ele nem mesmo chegou a treinar, sendo desfalque quase certo. O técnico Luiz Carlos Ferreira testa duas opções para formar a dupla defensiva com César: o jovem zagueiro Paulão ou a improvisação do volante Umberto. O time campineiro, que ainda não somou pontos, está em terceiro lugar no Grupo B, liderado pelo Náutico, com três pontos. A expectativa da diretoria é de que um bom público esteja presente no Estádio Brinco de Ouro, já que em dois dias cerca de cinco mil ingressos foram vendidos.