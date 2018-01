Guarani tem dúvida para jogo decisivo na Série A-2 O técnico Carbone tem apenas uma dúvida para definir o time do Guarani que enfrenta o São José, neste domingo, em Campinas, decidindo a sua volta para a elite paulista em 2008. O atacante Talles levou o terceiro cartão amarelo contra o Bandeirante e está fora. A briga pela vaga está entre Dimas ou Lucas. Com a ausência de Talles, o meia Deyvid será adiantado para o ataque e Dimas ou Lucas fará o meio-campo com Macaé, que volta de suspensão, além de Gustavo. Assim, fica mantido o esquema 3-5-2. Nesta sexta e última rodada da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o Guarani precisa vencer o São José e torcer para que a Portuguesa não perca para o Bandeirante, no Canindé. O time de Campinas tem quatro pontos no Grupo 2, um a menos que Bandeirante e São José, que brigam pela segunda vaga. A primeira já é da Lusa, com 11 pontos. A diretoria do Guarani faz promoção de ingressos e espera 20 mil torcedores no Estádio Brinco de Ouro. As entradas custarão R$ 20, mas, aqueles que forem ao estádio com a camisa do time pagarão meia-entrada, a R$ 10.