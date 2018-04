Guarani tem dúvida só na lateral O técnico Agnaldo Liz tem apenas uma dúvida para escalar o Guarani para a partida de sábado, contra o Fluminense, no Brinco de Ouro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O problema está na lateral-esquerda, já o treinador não poderá conta r com Patrick, suspenso. Émerson é o substituto imediato, mas o fraco desempenho demonstrado pelo jogador até agora pode obrigar o técnico a improvisar. Uma das opções é o meia Valdeir, assim como o lateral-direito e meia Simão, que pode ser deslocado para o lado esquerdo. A ter ceira opção oficial seria Adílio, recuperado de contusão, mas devido a falta de ritmo de jogo, é uma possibilidade mais remota. Confirmado apenas a volta de Sandro Hiroshi, que cumpriu suspensão automática, no lugar de Valdir Papel no ataque. O Guarani está em último lugar no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos.