Guarani tem ?jogo de seis pontos? O Guarani ainda planeja chegar às semifinais do Torneio Rio-São Paulo, mas para tanto conta como necessária uma vitória sobre o Corinthians, neste domingo, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A comissão técnica contabiliza sete pontos nos seus próximos três jogos, todos em casa, diante de Corinthians, Vasco da Gama e Fluminense. Superar o Corinthians também significará a conquista de "seis pontos", porque os dois times têm 14 pontos cada e brigam por uma das quatro vagas nas semifinais. Além disso, o Guarani perdeu seu último jogo para o Etti Jundiaí, por 1 a 0, e precisa da reabilitação. "Todos os jogos são difíceis, mas este é muito importante", reconheceu o técnico Zé Mário. Com tantas questões em jogo, o técnico resolveu assumir o risco de antecipar as voltas dos atacantes Léo e Dudu, que estavam machucados. O ex-juniores Rafael Silva e Zé Afonso ficam apenas como opção no banco de reservas. Na defesa, uma mudança forçada: Aderaldo, suspenso por quatro jogos pela expulsão diante do Flamengo, será substituído por Sangaletti. O time, porém, mantém o esquema 3-5-2, com Alexandre sendo o único volante no meio-campo. Mesmo com a presença do Corinthians, no Brinco de Ouro, a expectativa não é de grande público. A venda antecipada não foi boa, causando certo pessimismo. Há previsões de cerca de 10 mil pessoas para acompanhar o jogo. Se pode perder em arrecadação, o clube deve se reforçar com o acerto de um patrocinador provisório para seus próximos cinco jogos. O clube vai receber cerca de R$ 80 mil.