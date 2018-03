Guarani tem novos desafios no Brasileiro Depois de derrubar o Internacional da liderança do Campeonato Brasileiro, o Guarani sonha ir mais longe e segurar o Flamengo, no Maracanã, neste domingo à tarde. O técnico José Macia, o Pepe, sabe das dificuldades que o time enfrentará mas acha que é preciso "consciência para encarar este novo desafio". Ao mesmo tempo em que rasga elogios ao adversário e ao técnico Nelsinho Baptista, Pepe acha que o seu time precisa também saber impor seu ritmo. A expectativa é de que os jogadores repitam a mesma atuação do último jogo, quando o Guarani venceu o Inter por 3 a 0, no Brinco de Ouro. Só que até agora o time campineiro ainda não venceu longe de Campinas. A única novidade será o retorno do lateral-esquerdo Alex, de 21 anos, que estava fora por causa de uma suspensão automática. Ele ocupará o lugar de Gilson. Alex é um dos jogadores que fará sua estréia dentro do Maracanã, o "maior estádio do mundo". Até Pepe acha que isso pesa: "Quando pisei lá pela primeira vez fiquei uns 15 minutos atordoado", comenta. Após o coletivo-apronto, o técnico ainda ficou com uma dúvida na defesa. Bruno Quadros tem um problema no joelho direito, foi poupado dos últimos treinos e pode ser substituído por Nenê. O esquema 3-5-2, porém, não será mudado. O Guarani soma 11 pontos e ocupa a nona posição.