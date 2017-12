Guarani tem problemas na Copa FPF O técnico Renato Frederico tem problemas para escalar o time B do Guarani que começa a disputar domingo a final da Copa FPF, contra o Santos B. É porque alguns jogadores do seu grupo irão participar do jogo com o Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, já que o clube de Campinas dispensou 9 atletas do elenco principal. Com isso, jogadores que vinham disputando a Copa FPF, como o zagueiro Tiago e o atacante Catatau, serão titulares do Guarani contra o Palmeiras, às 18 horas de sábado, no Palestra Itália. E os meias Netinho e Caio e os atacantes Léo e Willian devem ficar no banco de reservas. Assim, não devem ter condições de enfrentarem também o Santos B, às 10 horas de domingo, no Brinco de Ouro. Por ter feito melhor campanha que o Guarani, na soma de todas as fases, o Santos tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais na final da Copa FPF e ainda disputará a última partida na Vila Belmiro. O time do Santos é dirigido por Márcio Fernandes, que não poderá contar com o meia Rivaldo, suspenso. Em compensação, o lateral-direito Itabuna e os meias Carlinhos e Leandro Alves estão de volta.