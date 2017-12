Diretoria do Guarani confirma jogo-treino contra Capivariano

O Guarani recebeu durante o treinamento desta sexta-feira uma visita especial. Ídolo do Corinthians nos anos 90, o meia Marcelinho Carioca, exímio cobrador de faltas, apareceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa para dar uma motivação a mais aos jogadores. O craque é amigo pessoal do técnico Pintado e do preparador de goleiros Gleguer. Após se aposentar, ele abriu um Centro de Treinamentos na cidade de Atibaia (SP).

O clube campineiro aproveitou o dia também para anunciar mais um jogo-treino. Vai enfrentar o Capivariano na próxima quinta-feira, no Brinco de Ouro, mesmo palco do duelo contra o Linharense, do Espírito Santo, marcado para a manhã deste sábado. O ingresso para os amistosos será 1 kg de alimento não perecível.

Em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, a comissão técnica optou por dividir o seu grupo na próxima semana. Aqueles que farão exames médicos na quarta-feira, disputarão o jogo contra o Capivariano. A outra metade enfrentará o Ferroviária também no mesmo dia.