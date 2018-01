Guarani teme interdição de estádio A situação no Guarani continua tensa. Mesmo com os dirigentes tendo recebido multas por causa da confusão ocorrida no último domingo após o jogo contra o Palmeiras, o clima ainda é de apreensão quanto à possível interdição do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Federação Paulista de Futebol multou o presidente José Luiz Lourencetti em R$ 100 mil por causa das declarações ofensivas sobre o presidente Eduardo José Farah, e o vice-presidente Antônio Carlos Secacci em R$ 50 mil, por ter invadido o gramado e tentado agredir a dupla de arbitragem. Quanto ao estádio, o caso será julgado somente na semana que vem pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPF. É que a dupla de arbitragem Antônio Cláudio Perin e Luiz Edmar Remondine ainda não entregou o relatório da partida e a pena será aplicada de acordo com que o time foi indiciado. Para evitar que a situação se agrave ainda mais, dirigentes, comissão técnica e jogadores se reuniram no estádio para chegar a um acordo e fazer um pacto. "Precisamos tirar o Brinco desta situação e temos que fazer o que estiver a nosso alcance. O Guarani é maior que todos nós e não podemos deixar que fique como está", diz o presidente José Luiz Lourencetti. Os jogadores e a comissão técnica, ainda tristes e revoltados com os árbitros, prometem salvar o time do rebaixamento. "O Guarani não vai ser rebaixado. Nós vamos lutar para escapar desta situação", afirma o zagueiro Edu Dracena, evitando entrar em polêmicas quanto às críticas da torcida dos últimos jogos. Com 14 pontos ganhos em 12 jogos, o Guarani está na UTI na classificação do Campeonato Paulista. Ocupa a décima terceira colocação e está com apenas dois pontos de vantagem sobre o penúltimo colocado, o União Barbarense. A próxima partida será contra o União São João em Araras no domingo.