Guarani tenta 1º ponto contra paulistas Para apagar a má impressão deixada contra os times paulistas em jogos no estádio Brinco de Ouro neste Campeonato Brasileiro, o Guarani enfrenta o Corinthians neste domingo, às 18 horas, em Campinas. Até agora, a equipe não somou pontos em casa contra os rivais de São Paulo: foram derrotas para São Paulo, Santos, Ponte Preta e São Caetano. "Isso não passa de uma coincidência. Vamos vencer o Corinthians para acabar com este tabu que estão arrumando contra a gente", avisou o goleiro Jean. Apesar disso, o retrospecto do Guarani no Brinco de Ouro é muito bom na competição: venceu 14 vezes em casa, aproveitamento inferior apenas ao do líder Cruzeiro, com 15 vitórias. No clube, todos garantem que a greve acontecida há 10 dias, por atraso no pagamento de salários, já foi superada. No time, a única mudança é a entrada do experiente meia Esquerdinha que será recuado para atuar como segundo volante e jogará ao lado de Leandro Guerreiro. Ele substitui Emerson, que quebrou um dedo do pé e também entrou em litígio com o clube. "Estou sempre pronto para ajudar o Guarani. A vitória será importante para que continuemos na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano", afirmou Esquerdinha, de 33 anos. No ataque, o treinador, depois de fazer muito suspense ao longo da semana, confirmou a permanência de Rafael Silva entre os titulares. Com isso, Rodrigão mais uma vez fica como opção no banco de reservas.