Guarani tenta 1ª vitória no Brasileiro Com o meio de campo diferente e sem Viola, o Guarani espera conseguir sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio de são Januário, no Rio de Janeiro. O técnico Joel Santana, aos poucos, vai mudando o perfil do time que renova as esperanças de uma melhor campanha na temporada. Para este jogo as novidades são as mudanças no setor de meio campo. Careca, que estreou no empate de 1 a 1 com o São Caetano, será mantido como primeiro volante. Sidney, que cumpriu suspensão automática, volta no lugar de Roberto, enquanto Patrick entra na posição de Reinaldo. O time ganha mais experiência com as saídas dos jovens Roberto e Reinaldo. "Mais do que isso: melhora o passe e pode ficar mais tempo com a bola nos pés", reforça Joel Santana. Ele insistiu nos treinos da semana de que é preciso ter mais a posse da bola, permitindo que o time chegue no ataque em bloco. Sem poder contar com os meias Luiz Fernando e o argentino Loscri, o técnico fez a opção por escalar o lateral-esquerdo Patrick no meio campo. "Não tem problema. Estou preparado para ajudar o time", disse o jogador, que começou a carreira como meia-esquerda. A única baixa continua sendo o artilheiro Viola. Ele renovou contrato terça-feira, mas vai ficar de fora deste jogo por vários motivos. Um deles é para realizar um reforço muscular na perna esquerda, que estava machucada. Outro motivo é sua inscrição na CBF, que dependia ainda de seu nome constar no BID (Boletim Informativo Diário). O clube não quis correr risco. Ele ficou treinando sozinho no Brinco de Ouro. Pela manhã, houve um último tático e à tarde a delegação seguiu para o Rio de Janeiro. Esta será a terceira participação do time campineiro no Brasileiro. Estreou perdendo para o Coritiba, por 1 a 0, no Paraná, depois empatou em casa com o São Caetano, por 1 a 1. "Mesmo fora de casa, acho que podemos vencer", disse Joel Santana, cada vez m ais confiante com a evolução técnica do time.