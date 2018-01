Guarani tenta amenizar problemas Os dirigentes do Guarani mudaram o discurso nesta segunda-feira. Ainda ressentidos com os problemas ocorridos no domingo, quando houve invasão de campo e reclamação da diretoria, todos querem evitar o aumento dos problemas no clube. "Ficar discutindo, acusando arbitragem, reclamando não resolve nada. O time precisa reagir e conquistar vitórias dentro de campo, com os jogadores. Nós temos que fazer nossa parte fora de campo", afirma o presidente José Luiz Lourencetti. Visivelmente abatido, Lourencetti espera a situação melhore o mais rápido possível. Afinal, o Guarani está na décima quarta colocação com apenas 14 pontos e lutará desesperadamente nas próximas rodadas para não ser rebaixado na competição. "Temos que evitar problemas futuros. O time do Guarani vai entrar em campo para vencer e não se preocupar com os problemas extra-campo", diz Lourencetti. A mudança de discurso dos dirigentes se deve ao fato de que o time ainda corre o risco de ser multado e até perder o mando de campo pela Federação Paulista de Futebol. Nesta segunda nenhum dirigente da entidade máxima do futebol paulista se pronunciou sobre o caso e o presidente Eduardo José Farah estava viajando, de acordo com a assessoria de imprensa. Também abatidos com o resultado negativo de domingo, os jogadores voltam a trabalhar nesta terça-feira visando o jogo de domingo contra o União São João em Araras. A partida já é considerada por todos como uma decisão, pois uma nova derrota colocaria o time numa situação problemática. Ao longo dos 90 anos de sua história e dos mais de 30 anos que disputa o Campeonato Paulista da divisão principal, o Guarani nunca foi rebaixado para a segunda divisão.