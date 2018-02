Guarani tenta eliminar jogo de volta O Guarani estréia na segunda fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova-GO, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mesmo respeitando o adversário, o time de Campinas não descarta a oportunidade de vencer por dois gols de diferença para evitar o jogo de volta, no Brinco de Ouro. O técnico Giba conversou bastante com seus jogadores sobre esta possibilidade. "São circunstâncias do regulamento. Caso tenhamos esta chance de vencer por dois gols, não vamos desperdiçá-la. Mas tudo dependerá do jogo." O time do Guarani já está confirmado. O zagueiro Juninho substitui Bruno Quadros, que está com uma inflamação no tendão do joelho direito. No ataque, Wagner já havia conquistado a posição de titular durante os treinamentos e, além disso, Rodrigão contraiu uma conjuntivite e nem viajou com o grupo. Giba garante conhecer bem o adversário e sabe quais são as suas principais armas. "Assisti um jogo deles e vi como eles jogam. O ataque é muito veloz e eles têm um jogador, o atacante Joel, que é muito bom", alertou o treinador do Guarani, citando que o artilheiro do adversário marcou 11 gols no Campeonato Goiano. O Guarani não disputa um jogo oficial desde o dia 27 de fevereiro, quando empatou com a Portuguesa Santista, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. O resultado eliminou o time do Campeonato Paulista - encerrou sua participação em sexto lugar.