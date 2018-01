Guarani tenta empréstimo da Federação O Guarani continua enfrentando sérias dificuldades em sanar sua crise financeira. Diante disso, o clube solicitou novamente um empréstimo junto à Federação Paulista de Futebol. No entanto, os valores do empréstimo não foram divulgados. Segundo informações, o dinheiro seria usado para ajudar a pagar os salários de novembro e dezembro, que estão atrasados. Esta não é a primeira vez que o time de Campinas pede auxílio à entidade. Durante o Campeonato Brasileiro de 2004, o clube além de recorrer à FPF, angariando R$ 500 mil a título de antecipação por seus direitos de televisão no Campeonato Paulista. Como o clube iria receber R$ 640 mil no total, então só pode pegar R$ 140 mil, insuficiente para suprir suas necessidades emergenciais. Por isso, não é descartado o empréstimo. Este sufoco financeiro que assombra o clube há dois anos está refletindo nas contratações para o Campeonato Paulista. Até o momento, a diretoria anunciou apenas quatro reforços: os laterais Alemão, Adriano e Gílson, além do atacante Nílson Sergipano. Mas os dirigentes já prometeram que os reforços não vão parar por aí. O meia Anaílson, que pertence ao São Caetano ainda faz parte dos planos. Ele só precisa acertar uma pendência financeira de R$ 60 mil com o time do ABC para definir sua vinda para o Guarani. Na tarde desta quinta-feira, o atacante Sidmar, ex-Caxias foi oferecido ao clube. Os dirigentes analisaram a proposta do jogador e ele deve ser anunciado nos próximos dias.