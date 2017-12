Guarani tenta esquecer derrotas e crise Além de ter a necessidade de superar o mal estar provocado pela derrota para o Corinthians, o Guarani terá que encontrar durante a semana uma forma de superar os reflexos causados ainda pela greve de seus jogadores. Para o técnico Barbieri, o grupo precisa "voltar à sua rotina e buscar mais pontos nestes últimos jogos". A última derrota detonou a revolta da torcida, que chamou os jogadores de mercenários. Atirando moedas no campo ou mostrando notas de dinheiro nas mãos, os torcedores protestaram muito após o jogo. Os jogadores só deixaram os vestiários cerca de uma hora e meia após o jogo, quando a polícia militar dispersou os últimos revoltados. Os jogadores não aceitam o rótulo de grevistas. "Se eles não querem mais a gente aqui, então vamos embora", disse o goleiro Jean, um dos mais visados. Ao lado dele, o zagueiro Bruno Quadros, o lateral Ruy, o meia Esquerdinha e o centroavante Rodrigão, todos citados pelo ex-gerente de futebol, Neto Ferreira, como mentores da paralisação. Este clima de intranqüilidade teria sido a principal causa da apatia do time diante do Corinthians. "Nosso time estava nervoso, muito afobado e desconcentrado. Assim não iria ganhar o jogo nunca", comentou Barbieri, preocupado em passar confiança ao grupo. Os jogadores resolveram não treinar porque tinham um mês de salários atrasados, além de quatro prêmios. A diretoria, na última semana, resolveu não punir ninguém, pagando os prêmios e prometendo até esta terça-feira quitar o salário atrasado, referente a o mês de agosto. O maior prejuízo de momento é o técnico. O time sonhava, inicialmente, em brigar por uma vaga na Taça Libertadores, desde que ficasse entre os cinco primeiros colocados. Depois tinha como objetivo garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, o que parece difícil agora com o time em 12º colocado, com 58 pontos. Há três rodadas, o Guarani não vence, inclusive com duas derrotas consecutivas em casa, diante do Corinthians e do São Caetano, ambos por 1 a 0. Além disso empatou sem gols com o Vitória, em Salvador. Barbieri, agora, tenta juntar os cacos para tentar se reabilitar diante do Atlético-PR, sábado, em Curitiba.