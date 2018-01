Guarani tenta explicar mais uma derrota O Guarani ainda busca explicações para a má performance como visitante no Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe perdeu a 11ª partida fora de casa, ao levar de 3 a 0 do Fortaleza, no Castelão. Para o técnico Barbieri, a justificativa esta na presença de vários jovens jogadores no elenco. "No Brinco eles se sentem mais à vontade, com mais confiança e se soltam. Fora daqui, o bicho pega", afirmou. Por isso, o Guarani está confiante para o próximo jogo do Brasileiro. Afinal, no domingo, receberá o Coritiba, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. "Vamos estudar o adversário e tomar os cuidados necessários. Jogamos bem em Fortaleza, mas cometemos erros infantis em pelo menos dois gols", lamentou Barbieri. A nova derrota fez o Guarani cair uma posição na classificação do campeonato, ocupando agora o 8º lugar, com 46 pontos. Para enfrentar o Coritiba, dois jogadores estarão de volta: o ala-esquerdo Alex e o meia Simão, que cumpriram suspensão automática. Gilson continua machucado. O time, portanto, só deve ter duas mudanças, com as saídas de Paulo Henrique e Rafael.