Guarani tenta milagre com novatos Seriamente ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro e depois de viver uma semana tumultuada pela dispensa de nove jogadores, o Guarani tenta um verdadeiro milagre no Parque Antártica, diante do Palmeiras, neste sábado à noite. O técnico Jair Picerni, ao contrário da diretoria, garante que ainda não jogou a toalha e que sonha em tirar o time da penúltima colocação, com apenas 40 pontos. "Vamos lutar até o final, porque ainda temos chance. É difícil, mas é possível, então vamos tentar até mesmo vencer o Palmeiras, ou não é?", indaga Picerni que tentou assimilar rapidamente o desligamento dos jogadores. Faltando cinco jogos para o final do campeonato, a comissão técnica calcula que precisa somar 12 pontos, com quatro vitórias. Por isso, não descarta a possibilidade de surpreender o Palmeiras. "Vamos jogar para vencer. Sempre jogo deste jeito", garantiu o técnico Jair Picerni que recebeu R$ 60 mil para assumir o comando do clube com a promessa de mais R$ 140 mil para livrá-lo da Série B, o que parece muito difícil agora. Picerni nega, mas uma pessoa o teria representado numa reunião com Alvimar Perrella, presidente do Cruzeiro, num restaurante de Campinas, na quinta-feira. Ele é uma opção para comandar o time mineiro em 2005, caso não haja acordo com Tite, do Corinthians. Garotos em campo - Para formar o "novo Guarani", o técnico apelou para o time "B", finalista da Copa Federação Paulista. Do time titular, o técnico perdeu apenas dois jogadores afastados: o lateral-direito Dida e o atacante Viola, artilheiro do time com 10 gols. Em contrapartida, ele confirmou a entrada do zagueiro Tiago e do atacante Catatau, vindos do time "B". Alguns jogadores deste time finalista também formarão o banco de reservas, como o ala-atacante Caio, além dos meias Léo e Netinho. "O importante é que quem ficou está com disposição", avaliou o volante Careca, improvisado na lateral direita. A outra opção seria o meia Simão, que inclusive atuou improvisado no setor no empate sem gols com o Vitória, mas ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Apesar do time ter sido anunciado no esquema 3-4-3, na verdade, o Guarani atuará no 3-5-2, uma vez que Sandro Hiroshi ficará mais recuado no meio campo, onde não rendeu bem em outras oportunidades. No ataque, estarão duas jovens promessas do clube, ambos de 18 anos: o velocista Catatau e o centroavante Evandro Roncatto, campeão mundial da categoria Sub-17 e, portanto, esperança do clube em representar receita num futuro breve. "Esta é a primeira vez que começo jogando, mas estou confiante", garantiu Catatau. O elenco participou de um treino técnico pela manhã desta sexta-feira, seguido de recreativo e à tarde foi para a capital, onde está concentrado. Vencimentos - A novela do afastamento dos jogadores deve ter novos capítulos a partir de segunda-feira. O zagueiro João Carlos aceitou férias; o zagueiro Carlinhos, o volante Douglas e o atacante Viola deixaram os casos para seus advogados, enquanto cinco atletas tentam negociar um acordo de rescisão com a diretoria. São eles, o lateral Dida, os meias Valdeir, Luís Fernando e Aílton, além do atacante Valdir Papel. O vice-presidente Antônio Carlos Secacci também anunciou que os salários estão em dia, pelo menos dentro da postura do clube de pagar com 20 dias fora o mês. Na terça-feira foram pagos os vencimentos relativos ao mês de setembro. O salário de outubro, portanto, vence neste sábado, dia 20, mas não há posição oficial sobre sua quitação.