Guarani tenta não se abater após dérbi A derrota para a Ponte no dérbi de sábado pode trazer péssimas conseqüências ao Guarani. Mas o técnico Barbieri já começou o trabalho para não deixar o elenco desanimar. "Perder para a Ponte Preta é ruim, é desgastante, é chato", definiu o gerente de futebol do clube, Neto Ferreira. Ele promete trabalhar dobrado nesta semana para buscar a recuperação: "Será uma semana difícil e de trabalho". Apesar da derrota no dérbi, o Guarani se manteve na 9ª posição do Brasileiro, com 50 pontos, dez a menos que o quinto colocado, o Atlético-MG. Como apenas os 5 primeiros no campeonato garantem vaga na Libertadores de 2004, o clube de Campinas espera fazer de 18 a 20 pontos, entre os 30 que ainda estão em disputa, para se classificar.