Guarani tenta quebrar tabu em Goiás O Guarani estréia nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Crac, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio "Genervino da Fonseca" na cidade de Catalão-GO, onde o time campineiro tem outro desafio pela frente: quebrar o tabu de 18 meses sem vencer duas partidas consecutivas. O Guarani chega ao interior goiano credenciado pela boa vitória sobre o São Caetano, no último domingo por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. E busca outra vitória para comprovar sua regularidade. A última vez que o time venceu duas vezes seguida aconteceu no dia 27 de julho de 2003 no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bugre venceu o Figueirense por 3 a 0. Quatro dias antes, os campineiros haviam superado o Atlético-PR por 1 a 0. Caso o Guarani vença por dois gols de diferença evitará a partida de volta, marcada para dia 3 de março. "Seria muito bom porque ganharíamos uma data, mas acho melhor a gente pensar apenas na vitória, mesmo que seja por apenas 1 a 0", comentou o técnico Jair Picerni. O time será o mesmo que venceu o São Caetano. O único desfalque continua sendo o lateral-direito Alemão, contundido. As novidades serão as voltas do zagueiro João Leonardo e Roberto, que disputaram o Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira.