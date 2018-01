Guarani tenta quebrar tabu para voltar à elite do Paulista Para conquistar o acesso e voltar à elite paulista, o Guarani precisa quebrar um tabu que persiste no Campeonato Paulista da Série A-2. Nas seis partidas que realizou contra seus adversários que compõe o Grupo 2 (Portuguesa, São José e Bandeirante), o time campineiro não venceu nenhuma e de 18 pontos em jogo conquistou apenas cinco. Na primeira fase, foram disputados três jogos, com uma derrota e dois empates. A derrota aconteceu diante da Lusa, 3 a 1, no Canindé. Na fase semifinal, foram disputados três jogos e registrados três empates. Com três pontos, o Guarani está em terceiro lugar no Grupo 2, atrás do São José, com quatro, e da Portuguesa, com sete. O Bandeirante é o último colocado, com apenas um ponto em três jogos. Apesar dos números negativos, o técnico Carbone não vê problema e acha o tabu um desafio a mais para motivar o grupo. "Se existe esse tabu, então chegou o momento de ganhar", afirmou o treinador. Na próxima rodada, o Guarani pega a Portuguesa, sábado, no Canindé, às 20 horas. A única mudança deve ser a entrada de Lucas ou Vitor Rossini no lugar do meia Gustavo, suspenso com três cartões amarelos.