Guarani tenta recuperar a confiança A ordem do técnico Zetti no estádio Brinco de Ouro para todos os jogadores é levantar a cabeça e dar a volta por cima. A derrota para o Santos, por 2 a 1, no Pacaembu, sábado, recolocou o time perto da zona do rebaixamento, em 18º lugar, com 12 pontos. O tropeço custou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. "Mas não há motivo para preocupação, porque todos estão vendo o time diferente, com disposição de lutar até o final do jogo atrás de um resultado positivo. Se jogarmos como fizemos contra o Santos temos chance de nos reabilitar já no próximo jogo", afirm a Zetti se referindo ao Atlético Mineiro, seu adversário no próximo sábado, às 18 horas, em Campinas. Mas a comissão técnica espera tirar o máximo de proveito desta semana de trabalho, porque a próxima será de jogos decisivos. No sábado enfrenta o Atlético, depois no meio de semana pega o Cruzeiro, em Belo Horizonte, enquanto no dia 10, participa do dérb i, mais tradicional clássico de Campinas, contra a Ponte Preta, no Majestoso. O time começa a se preparar nesta terça-feira. Em princípio, o time não deverá sofrer nenhuma alteração. Só precisa melhorar seu aproveitamento, principalmente no ataque. Os artilheiros do Guarani marcaram em 11 rodadas apenas nove gols, um a mais do que o Coritiba, o pior da competição.