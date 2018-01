Guarani tenta recurso no STJD O advogado do Guarani, Marcus Donnici, entrou com efeito suspensivo no STJD, nesta terça-feira, para adiar a primeira partida entre Cruzeiro e Vila Nova, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, prevista para 1º de maio. A diretoria do time de Campinas quer que o jogo só seja disputado após análise do recurso por parte do juiz Luiz Zveiter. O Guarani foi eliminado da competição por ter utilizado irregularmente o volante Leandro Guerreiro diante do Vila Nova. No primeiro jogo, o time goiano venceu por 1 a 0. Na partida de volta, a equipe paulista venceu por 3 a 1.