Guarani tenta saída para a marcação A derrota do Guarani para o Coritiba, por 3 a 2, serviu para comprovar a deficiência do Guarani na marcação, um problema que o técnico Pepe espera resolver com os jogadores que dispõe no elenco. Mais do que buscar um culpado para o novo tropeço, o técnico apela para o coletivo do time. Segundo ele, "não há como culpar apenas um ou outro jogador. O grupo precisa ser consciente, porque o sistema de marcação depende de todos", justificou o técnico, fazendo questão de isentar o jovem volante Reinaldo que foi escalado no lugar de Esquerdinha. No retorno dos jogadores, nesta segunda-feira, Pepe pretende conversar bastante com o grupo. Depois ele vai começar a pensar em como formar o time para o jogo diante do Santos, sábado, em Campinas. O Guarani continua com 15 pontos e ainda não venceu fora de casa. Longe de sua torcida, empatou duas vezes e perdeu quatro.