Guarani tenta se superar na Arena Lutando para fugir da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Guarani tenta mais uma vez se superar nesta quinta-feira, às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, diante do Atlético-PR, apontado como um dos favoritos ao título da temporada. A arma usada pelo técnico Agnaldo Liz é simples, mas que ele considera eficaz: a união dos jogadores. Um exemplo da estratégia do técnico já pode ser sentida no empate de 3 a 3 com o São Paulo, na última rodada. O resultado serviu como estímulo, mas ainda está longe de ser o ideal para livrar o time campineiro da perigosa zona do rebaixamento, com 25 pontos. "É um jogo de xadrez, de muita paciência. Precisamos nos armar, correr muito e somar pontos. Aos poucos é que vamos fugir desta situação", explica Agnaldo Liz, que deixou o ambiente positivo em 10 dias de trabalho no Brinco de Ouro. O time ficou definido após o coletivo de terça-feira à tarde com três mudanças. Carlinhos, após cumprir suspensão, e o jovem João Leonardo, de 19 anos, entram no meio da defesa nos lugares de João Carlos e Juninho, suspensos com três cartões amarelos. Na lateral-esquerda acontece uma mudança técnica com a entrada de Patrick na vaga do inexperiente Émerson. No mais, fica a recomendação de priorizar o sistema de marcação e também de ter personalidade para atacar nos momentos em que a bola estiver dominada . O time manterá o esquema 4-4-2, que segundo o técnico "é o mais seguro neste momento de instabilidade". Uma baixa importante será no banco de reservas, onde o experiente atacante Viola sentiu dores na coxa direita e acabou vetado pelo departamento médico. Antes do último jogo, Viola foi afastado do time por oito rodadas, por uma medida administrativa. Mesmo assim, ele é o artilheiro do time na competição, com cinco gols. O Guarani ainda tem o pior ataque, com apenas 22 gols em 27 jogos. Os jogadores realizaram um rachão pela manhã e à tarde seguiram para Curitiba.