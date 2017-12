Guarani tenta vaga na Sul-Americana Lutando para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, o Guarani enfrentará o Figueirense, neste sábado, às 18 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na 12ª posição, com 61 pontos, os campineiros necessitam da vitória para confirmar a presença na competição internacional. O time chega à 46ª rodada com uma marca negativa de 153 dias sem vencer longe do Estádio Brinco de Ouro. O aproveitamento fora de casa é péssimo: só duas vitórias, ambas no primeiro turno diante da Ponte Preta e, por último, contra o São Caetano, por 3 a 1, dia 13 de julho. Com um ponto a mais e em 11º lugar, o adversário também está na disputa da vaga. "O futebol é assim cheio de desafios e dificuldades, por isso é cativante e atrai multidões aos estádios. Enquanto houver chances, nós acreditaremos", avisou o técnico Barbieri. O treinador não poderá contar com seis importantes jogadores. O lateral-direito Ruy teve problemas com a diretoria e acabou dispensado. O meia Dinelson e o atacante Rafael Silva ganharam seus diretos federativos na Justiça do Trabalho. Os dois reclamam dois meses de salários atrasados e o não recolhimento do FGTS. Já os meias Alex, Simão e Marquinhos, contundidos, foram vetados pelo departamento médico. Com isso, Barbieri precisou mudar o esquema e deixou o tradicional 4-4-2 para adotar, pela primeira vez, o 4-3-3. O novo ataque será formado por Rinaldo, Wagner e Rodrigão. A defesa contará com a volta de Bruno Quadros, que cumpriu suspensão, no lugar de Nenê. Na lateral direita, Paulo Henrique foi o escolhido para a vaga de Ruy.