Guarani terá 5º centroavante contra o Fla Para buscar a reabilitação NO Campeonato Brasileiro, o Guarani espera manter o bom retrospecto no Estádio Brinco de Ouro contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h40, em Campinas. O time paulista, com 43 pontos, ainda alimenta o sonho de chegar entre os primeiros colocados para disputar a Copa Libertadores de 2004. O Flamengo tem um ponto a menos. A principal novidade do time de Campinas será a estréia do quinto centroavante: Rafael Silva. Ele luta contra a mística que envolve a camisa nove da equipe. Até agora fracassaram Rodrigão, com nove gols, Credeence, com cinco, Ricardo Lobo e Evandro Roncatto, que passaram alguns jogos em branco, sem balançar as redes. A última vítima da maldição foi Roncatto, tricampeão mundial Sub-17, que teve sua escalação imposta pela diretoria e não correspondeu em dois jogos, na vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, e na derrota para o Internacional pelo mesmo placar, em Porto Alegre. ?Ele ainda não está pronto, mas tem potencial", sentenciou Barbieri antes de confirmar a entrada de Rafael Silva, outra revelação do clube. ?Meu negócio é marcar gols, porque caso contrário a gente não se mantém como titular. Mas é um momento bom porque é um jogo com televisão e diante de um grande clube", disse o novo titular, de 21 anos. Outra mudança confirmada é a volta do lateral Ruy, após cumprir suspensão, no lugar de Simão que voltará para o meio-de-campo no lugar de Reinaldo. O resto do time será o mesmo que perdeu no Beira Rio, na última rodada.