Guarani terá dois desfalques domingo Com poucas opções no elenco do Guarani, o técnico José Carlos Serrão perdeu dois jogadores para enfrentar o Paulista, domingo à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O departamento médico vetou o meia Fábio Costa e o lateral-esquerdo Adauto. Os seus substitutos serão confirmados no coletivo desta sexta-feira, com Mariano e Catatau devendo ser escolhidos. "Ainda vou testar algumas opções", disse Serrão, relutante em revelar os novos titulares. Na verdade ele está preocupado com o começo ruim na competição, porque o Guarani soma apenas um ponto do empate sem gols com o Bahia. De olho no adversário, o técnico aproveitou a noite para ver o jogo entre Paulista e Internacional, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. A diretoria continua atrás de reforços, priorizando um centroavante. Finazzi, artilheiro do Paulistão, com 17 gols, e Sandro Gaúcho, do Santo André, são os mais cotados. O atacante Vágner, do Figueirense e que já passou pelo Brinco de Ouro em 2003, também está sendo contatado. Nesta quinta-feira à tarde, os dirigentes estiveram reunidos com Mário Celso Petraglia, presidente do conselho deliberativo do Atlético-PR, que esteve no Brinco de Ouro, para formalizar uma parceria ensaiada desde o início da temporada. O objetivo é buscar no clube paranaense alguns reforços para a disputa da Série B.