Guarani terá Émerson contra o Coritiba Depois de dois dias de suspense o Guarani está definido para enfrentar o Coritiba, domingo, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Émerson, um dos líderes do time, realizou exames de ressonância magnética pela manhã desta sexta-feira e à tarde passou pelo teste final, quando participou normalmente do treinamento coletivo. O técnico Barbieri já tinha avisado que não correria riscos quando disse em alto e bom tom. ?O Émerson só vai jogar se estiver 100% de condições." O jogador, após o treino, mais aliviado comemorava a sua escalação. ?Não queria sair do time agora porque vamos buscar e brigar pela reabilitação." No último jogo, o Guarani perdeu para o Fortaleza, por 3 a 0, no Castelão. A confirmação do volante evitou nova mudança no time. O garoto Rafael estava de prontidão. Na defesa, Nenê vai substituir Bruno Quadros, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Alex continua na lateral-esquerda, uma vez que Gilson está vetado pelo departamento médico. O indisciplinado Simão também continua como titular do meio campo. O time está escalado com: Fernando; Ruy, Juninho, Nenê e Alex; Émerson, Leandro Guerreiro, Dinelson e Simão; Wágner e Rafael Silva. A comissão técnica também já definiu a programação da próxima semana, que antecede ao dérbi da cidade. Como o time vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, quarta-feira, ficará lá desde terça-feira, na véspera. Na quinta-feira treinará em Santos e fará o treino apronto em Campinas, sem a presença da imprensa e curiosos. O duelo campineiro está marcado para dia 12 de outubro, no Brinco de Ouro.