Guarani terá jogo de vida ou morte Depois de conseguir se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani pensa nos próximos jogos dentro do Grupo B. Se a vitória sobre o Marília, por 2 a 0, sexta-feira, no Brinco de Ouro, foi a redenção da goleada sofrida em casa para o Náutico, por 4 a 1, o técnico Luiz Carlos Ferreira identifica o próximo jogo, contra o mesmo Marília, mas no campo dele, como de "vida ou morte". "Outra vez vamos precisar vencer para ficar vivos. Não será fácil, mesmo porque eles têm um time muito bem organizado e competitivo", reconhece Ferreira, alertando que prefere pensar "jogo a jogo" depois das derrotas iniciais para Portuguesa e Náutico que complicaram a situação do time para chegar ao quadrangular. A vitória, porém, deixou o Guarani com três pontos, em terceiro lugar, atrás de Náutico e Portuguesa, com seis pontos cada. E ainda faltam mais três jogos, com o cálculo de que o time precisa, de pelo menos, mais seis pontos e de muita sorte para ficar com a segunda vaga. O elenco ganhou folga neste sábado, mas domingo cedo se apresenta e já viaja para Marília, onde jogará quarta-feira. O desfalque será o volante Rodrigo Sá, suspenso com três cartões amarelos. Há a expectativa pelo retorno do zagueiro Andrei, que não atuou na segunda fase por causa de uma lesão muscular. Mesmo assim, sexta-feira, definiu a prorrogação de seu contrato até dezembro.