Guarani terá mudanças contra o Inter Para enfrentar o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro, o técnico Pepe, do Guarani, terá que fazer pelo menos três mudanças em relação à equipe que empatou por 1 a 1 com o Juventude no último fim de semana. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Alex, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Gilson será o seu substituto. Além deles, o lateral-direito Simão e o volante Emerson, que cumpriram suspensão, estarão de volta ao time titular. O atacante Wagner, vice-artilheiro do Guarani no Brasileiro, com três gols, não deve ser problema para o jogo contra o líder. Fora dos treinamentos nos últimos dois dias, reclamando de dores musculares, o jogador acredita que possa estar em campo e ajudar seu time a sair de um jejum de quatro jogos (dois empates e duas derrotas) sem vitórias. A última vez que o Guarani saiu de campo com três pontos foi no dia 13 de abril, quando venceu o Paraná por 2 a 0, em Campinas.