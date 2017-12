Guarani terá mudanças em Curitiba A decepcionante atuação do Guarani na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, está motivando o técnico Barbieri a promover mudanças para o jogo contra o Atlético-PR, sábado à tarde, em Curitiba. Pelo menos duas alterações são dadas como certas no estádio Brinco de Ouro. Uma delas é a entrada do centroavante Rodrigão no lugar de Rafael Silva, que caiu de produção nos últimos jogos. Por outro lado, Rodrigão tem mostrado muita vontade quando entra no time, quase sempre no segundo tempo. Mesmo não sendo titular absoluto, ele é vice-artilheiro do time, com 11 gols, três a menos do que Wagner. "Espero entrar e terminar o Brasileiro como titular", comentou o esperançoso atacante. No meio-de-campo, Dinelson, com características mais ofensivas, pode ocupar a vaga do experiente Esquerdinha, que atuou como segundo volante. Estas duas experiências foram testadas nesta quarta-feira à tarde, no treino do Guarani. As ausências foram dos meias Alex, poupado com dores musculares, e Simão, com um entorse no pé direito. Ambos, porém, não representam problemas para o jogo de sábado. Barbieri espera definir o Guarani nesta quinta-feira à tarde, após o coletivo. A preocupação maior ainda é com o aspecto psicológico, uma vez que o time ainda sente os efeitos negativos causados pela greve há duas semanas por reivindicações de salários e prêmios atrasados. Aparentemente, o objetivo de chegar à Copa Sul-Americana ficou comprometido. O Guarani soma 58 pontos, ocupando a 12ª posição no Brasileiro.