Guarani terá mudanças para enfrentar o São José na A-2 O time-base do Guarani será mudado para a partida de estréia da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2, sábado, às 20 horas, contra o São José, em São José dos Campos. Os zagueiros Danilo Silva e Lino e o volante Macaé receberam o terceiro cartão amarelo na goleada, por 5 a 2, sobre o Atlético Sorocaba e estão suspensos. Os zagueiros Xandão e Wellington, de 19 anos e que fará sua estréia no time principal, e o volante Vitor Rossini serão os prováveis substitutos. Na ala esquerda, Adílio e Rogério, recuperados de contusão, disputam a posição com o improvisado Lucas. O goleiro Buzetto deve voltar após ficar duas rodadas de fora se recuperando de uma distensão.