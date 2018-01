Guarani terá retorno de lateral O Guarani, que folgou na rodada deste meio de semana, terá o retorno do lateral-esquerdo Gílson para a próxima partida do Campeonato Paulista, sábado, às 16 horas, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O jogador se recuperou de uma tendinite na panturrilha e está confirmado pelo técnico Giba. Por outro lado, o treinador ainda não sabe se vai poder contar com o meia Esquerdinha, que no último domingo foi substituído na vitória sobre o União Barbarense por 4 a 0 por causa de fortes dores musculares. Gílson entra no lugar de Alex, que jogou improvisado na esquerda. Para o lugar de Esquerdinha, Giba deve escalar Alexandre. A diretoria está oferecendo ônibus de graça para os torcedores que quiserem acompanhar o time em Itu. O atacante Léo, apontado ano passado como promessa do clube, foi emprestado ao Botafogo-RJ.